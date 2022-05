TransIP Stack-opslagdienst is door twee defecte schijven deel van data kwijt

Enkele tientallen tot honderden TransIP Stack-klanten zijn een deel van hun data kwijt doordat twee schijven in één server binnen een week defect gingen. TransIP probeert de data nu te herstellen, maar zegt dat een deel onherstelbaar is. Het euvel treft alleen de gratis accounts.

Op 17 september merkte TransIP dat een van de Stack-servers onbereikbaar was, zegt een woordvoerder tegen Tweakers. Na een herstart van de server bleek bepaalde data onbereikbaar te zijn door een defecte schijf. Dit gebeurt volgens het bedrijf wel vaker, maar doordat Stack de RAID-Z-configuratie gebruikt, is dit normaliter geen probleem. Bij RAID-Z wordt data zodanig verdeeld over verschillende schijven, dat de verloren data bij uitval van een schijf kan worden teruggebracht.

TransIP verving daarom de defecte schijf en moest de data opnieuw verdelen over alle schijven binnen de server. Dit proces duurt volgens het bedrijf meestal anderhalve week. Tijdens het herverdelen ging echter een tweede schijf stuk. Omdat het herverdelingsproces nog niet klaar was, is de integriteit van de data volgens TransIP aangetast. TransIP benadrukt dat het nooit eerder is voorgekomen dat een tweede schijf tijdens het herverdelingsproces is stukgegaan.

De tweede defecte schijf is naar een 'gespecialiseerd herstelbedrijf' gestuurd, maar dit bedrijf kon de schijfdata niet geheel terughalen. Inmiddels probeert TransIP zelf de data van de defecte schijf te herstellen, om zo een gedeelte van de verloren data terug te krijgen. Het bedrijf zegt echter wel dat een gedeelte van de data niet meer hersteld kan worden.

Alle klanten die op de server waren aangesloten, zijn volgens de woordvoerder per mail benaderd en worden via een incidentmeldingspagina op de hoogte gehouden. TransIP bericht deze getroffen klanten in de komende weken over welke data kan worden hersteld. Deze data wordt automatisch in het Stack-account van de gebruiker geplaatst. Omdat TransIP nog bezig is met het herstelproces, is het volgens de woordvoerder lastig om te zeggen hoeveel klanten door het defect getroffen zijn. Het is eveneens onduidelijk hoe groot de server was en hoeveel klanten erop aangesloten waren. "Dat aantal ligt niet in de duizenden, maar in de tientallen of honderden klanten", zegt de woordvoerder.

Onder de klanten zijn er in elk geval twintig met een betaald Stack-abo. TransIP back-upt de Stack-data van betalende gebruikers, volgens de woordvoerder is bij deze klanten dan ook geen data verloren gegaan. Voor gratis accounts worden echter geen back-ups gemaakt.

TransIP Stack is een online opslagdienst die van 2015 tot 2018 accounts met gratis 1TB opslag aanbood. Hier zat een maximum aan van 250.000 invitecodes. Hoeveel klanten Stack nu heeft, is niet bekend. Stack biedt momenteel drie betaalde abonnementen aan: 250GB voor 3,03 euro per maand, 2TB voor 12,10 euro per maand en 10TB voor 60,50 euro per maand.