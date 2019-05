Belgisch hostingbedrijf Combell wil TransIP overnemen

Het Belgische hostingbedrijf Combell wil zijn Nederlandse branchegenoot TransIP overnemen. De bedrijven hebben daarvoor toestemming gevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt. De toezichthouder doet binnen vier weken een uitspraak.

Dat Combell TransIP wil overnemen blijkt uit een concentratiemelding bij de ACM. De bedrijven zijn verplicht om toestemming te vragen voor de overname, omdat ze niet zo groot mogen worden dat ze de concurrentie kunnen belemmeren. De ACM geeft binnen vier weken uitsluitsel of de bedrijven mogen samengaan. Partijen die belang hebben, kunnen reageren op de melding bij de ACM. Dat moeten ze binnen zeven dagen doen.

Combell noch TransIP heeft verdere details gegeven over de voorgenomen overname. De Belgische webhoster Combell is in 1999 opgericht en het bedrijf heeft volgens LinkedIn tussen de tweehonderd en vijfhonderd werknemers. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Nederland.

Combell webhoster heeft naar eigen zeggen meer dan honderdduizend klanten en drie op de vijf Belgische websites zouden door Combell gehost worden. In Nederland is dat een op de vijf websites. Het bedrijf heeft vijftienhonderd servers en in Brussel drie datacenters.

Het Nederlandse hostingbedrijf TransIP werd in 2003 opgericht door Ali Niknam, die later ook de bank bunq oprichtte. TransIP verkocht in 2016 een belang aan een Zweedse investeringsmaatschappij, maar Niknam kocht die aandelen een jaar later terug wegens 'verschillen in mening over de strategie'. Behalve van hosting is TransIP bekend van zijn opslagdienst Stack, waarbij aanvankelijk 1TB gratis opslagruimte werd aangeboden.