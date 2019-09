Hostingbedrijf team.blue neemt Italiaanse branchegenoot Register Group over

Team.blue, het moederbedrijf van het Belgische Combell en het Nederlandse TransIP, neemt het Italiaanse hostingsbedrijf Register Group over. Een overnamebedrag wordt niet genoemd, wel zegt team.blue dat de omzet zo groeit van 170 miljoen naar 275 miljoen euro.

Het nieuws over de overname maakt team.blue bekend in een persbericht, al wordt het niet expliciet genoemd als een overname. Het bedrijf schrijft dat Register Group 'deel gaat nemen' aan team.blue en dat de bedrijven daardoor samen meer dan twee miljoen zakelijke klanten gaat hebben, verspreid over meer dan tien landen.

Register Group werkt als domeinverstrekker en hostingbedrijf in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Frankrijk, Portugal en Nederland. Het bedrijf werkt met verschillende namen, waaronder Namesco, Simply Hosting en Tagadab. Tegen Belgische krant De Tijd zegt Combell-oprichter Jonas Dhaenens dat het om een overname gaat en dat ze 'willen groeien'. Dhaenens zegt dat de prioriteit bij Register ligt om de 'mindere rendabiliteit' op te krikken door onder meer extra te automatiseren.

Team.blue komt voort uit de fusie tussen Combell en TransIP. Deze twee bedrijven fuseerden zo'n drie maanden geleden om hun krachten te bundelen. Naar eigen zeggen is team.blue een van de grootste hostingbedrijven in Europa.