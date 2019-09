Criminelen breken in op servers van Oostenrijkse politieke partij

Criminelen hebben ingebroken op de servers van de Oostenrijkse politieke partij ÖVP. Volgens de partij is bij de hack data gestolen en vervalst. De inbraak kwam aan het licht toen vertrouwelijke documenten naar de media werden gelekt en een beveiligingsbedrijf werd ingehuurd.

Volgens de partijleider van de ÖVP, Sebastian Kurz, waren de inbrekers zo'n vijf weken in de systemen van de Oostenrijkse Volkspartij. Dat zegt Kurz tegen Oostenrijkse krant Der Standard. Het doel van de hack was volgens de politicus om data te stelen en te manipuleren, zodat de lopende verkiezingscampagne en daarmee de uitslag van de verkiezingen kon worden beïnvloed.

Het ingehuurde beveiligingsbedrijf, Cybertrap, zegt dat een hooggeplaatste partijmedewerker was gehackt, waarbij zijn toegangscode is ontfutseld. Met die code konden de inbrekers inloggen in het administratoraccount van de partij, zo schrijft Der Standard. Eind juli logden de criminelen voor het eerst in op de partijservers. Eind augustus kopieerden de inbrekers 'een grote hoeveelheid aan data' naar een externe server. Daarbij werd de boekhouding, mailverkeer en informatie over de verkiezingscampagne gekopieerd. Op 3 september werden de inbrekers ontdekt en werd hun toegang geblokkeerd.

Cybertrap zegt verder dat de inbrekers 'professionelen' waren en dat sporen wijzen naar buitenlandse inmenging. Het bedrijf heeft er vertrouwen in de inbrekers te kunnen opsporen. Volgens een ander beveiligingsbedrijf, SEC Consult, hebben de daders hun sporen uitgewist door Tor te gebruiken 'en andere anonimiseringsdiensten'.

De Oostenrijkse regering kwam in mei ten val, toen een video werd verspreid waarin een topman van coalitiepartij FPÖ zaken leek te doen met een dubieuze Russische investeerder. De verkiezingen staan gepland voor zondag 29 september.