Huawei: overheid VS heeft geprobeerd ons te hacken

Huawei heeft de Amerikaanse overheid ervan beticht dat het heeft geprobeerd om het intranet en interne systemen van het Chinese bedrijf binnen te dringen. De Chinese fabrikant van onder meer smartphones en netwerkapparatuur draagt geen bewijs aan voor de claims.

Huawei heeft een lijst gepubliceerd van zaken waaraan de Amerikaanse overheid zich afgelopen tijd schuldig heeft gemaakt. Zo zou het onder meer Huawei-medewerkers ertoe aanzetten om zich tegen het bedrijf te keren, zou de Amerikaanse overheid samenwerken met concurrenten om rechtszaken te starten en zegt Huawei dat Amerikaanse agenten Huawei-medewerkers arresteren of thuis bezoeken om informatie te vergaren. "De Amerikaanse overheid heeft elk middel aangegrepen, inclusief juridische en administratieve macht, naast een groot aantal andere gewetenloze middelen, om de normale bedrijfsvoering van Huawei en zijn partners te ontwrichten. "

Het statement is bedoeld om een beschuldiging te weerleggen dat Huawei het ontwerp voor een 360-gradencamera zou hebben gestolen van een Amerikaans bedrijf. Het Chinese bedrijf draagt geen verder bewijs aan voor de beschuldigingen. Ook blijft onduidelijk hoe Huawei de hackpogingen heeft gedetecteerd en hoe vaak dat is gebeurd.

De Amerikaanse overheid verdenkt het Chinese bedrijf van spionage voor de Chinese staat, maar heeft daar nooit hard bewijs voor aangedragen. De VS heeft afgelopen jaar met wisselend succes gelobbyd om andere landen ertoe te bewegen Huawei uit te sluiten bij de bouw van 5g-netwerken. Zo zet KPN Huawei-apparatuur niet in de kern van zijn netwerk, maar koopt de Nederlandse provider wel zendmasten van het Chinese bedrijf.

De campagne van de Verenigde Staten heeft al veel effecten gehad. Zo mogen Amerikaanse bedrijven geen handel meer drijven met Huawei, waardoor het geen Google-diensten op smartphones en Windows op laptops mag zetten. Ook chipontwikkeling is in gevaar, omdat het Britse ARM de banden heeft moeten verbreken vanwege het gebruik van Amerikaanse technologie in zijn Cortex-micro-architecturen. Huawei heeft ARM-licenties om eigen socs te ontwerpen.