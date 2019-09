Microsoft begint volgende maand test xCloud-gamestreamingdienst in Zuid-Korea

Microsoft begint volgende maand in Zuid-Korea met een test van zijn gamestreamingdienst xCloud. Dat heeft het bedrijf laten weten. Het was al langer bekend dat een test in oktober zou starten, maar Microsoft had nog niet gezegd waar dat zou plaatsvinden.

In de test kunnen klanten van provider SK Telecom via 4g en 5g Xbox-games streamen naar mobiele apparaten, zeggen beide bedrijven. Het is onbekend hoe lang de test duurt, hoeveel mensen mee zullen doen en wanneer Microsoft Project xCloud gaat aanbieden in andere landen.

Project xCloud zal gericht zijn op het streamen via SK Telecoms 5g-netwerk, omdat die een lagere latency biedt en dus het streamen van games beter moet laten verlopen. Het is onbekend of Microsoft ook samenwerkingen zal aangaan met providers in andere landen voor de test van Project xCloud.

Microsoft kondigde Project xCloud al eerder aan. Microsoft heeft Xbox-hardware in zijn datacenters geplaatst om alle Xbox-games streaming weer te kunnen geven. Spelers kunnen via de internetverbinding op een mobiel apparaat gamen.