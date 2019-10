Microsoft laat partners accessoires voor smartphones uitbrengen met Xbox-merk

Microsoft gaat bedrijven met wie het samenwerkt game-accessoires voor smartphones laten uitbrengen met een Xbox-logo erop. Dat is nodig, nu de release van gamestreamingdienst xCloud eraan komt, zo zegt het bedrijf.

Daardoor kunnen hardwarebedrijven accessoires voor smartphones laten opnemen in het Designed for Xbox-programma, meldt Microsoft. De eerste daarvan is een houder voor telefoons die aan te sluiten is op de Xbox Wireless Controller van Moga. Er moeten komende tijd meer van dergelijke accessoires uitkomen, waaronder controllers die geoptimaliseerd zijn voor het gebruik van smartphones.

Microsoft vindt die stap nodig vanwege de komende release van Project xCloud, zijn dienst om games te streamen. Een test daarmee begint deze maand in de VS, VK en Zuid-Korea. Dat gebeurt alleen op Android. Bovendien werkt de Xbox Wireless Controller sinds vorige maand ook op iPhones en iPads met de upgrade naar iOS 13. Ook daarvoor zou Microsoft accessoires willen certificeren.

Het bedrijf heeft geen uitspraken gedaan over andere concrete producten voor smarpthones binnen het Designed for Xbox-programma. Wel zegt Microsoft dat het werkt met 8bitDo, Gamevice, HORI, PowerA en Razer om accessoires voor smartphones te ontwikkelen.