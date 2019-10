Microsoft start publieke test xCloud-gamestreamdienst met vier games

Microsoft start de publieke test van zijn Xbox xCloud-streamingdienst voor games in drie landen en met vier games. Android-gebruikers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea kunnen de dienst vast uit proberen.

De test start met Halo 5: Guardians, Gears 5, Killer Instinct en Sea of Thieves. Gebruikers hoeven deze games niet in bezit te hebben om mee te kunnen doen. Microsoft belooft het aantal games uit te breiden gedurende de test.

Gebruikers in de drie landen kunnen zich aanmelden en in de komende weken stuurt Microsoft uitnodigingen om mee te kunnen doen. Het gaat in eerste instantie om een beperkte groep, maar Microsoft belooft deze in de komende tijd gefaseerd uit te breiden. Over het uitbreiden van de publieke preview naar andere landen meldt het bedrijf niets.

Gebruikers dienen een smartphone of tablet met Android 6.0 of latere versies en met minimaal bluetooth 4.0 te hebben om mee te kunnen doen. Daarnaast is een Microsoft-account en een Xbox One Wireless Controller vereist. Microsoft adviseert een smartphonehouder voor de controller te gebruiken. In Korea kunnen alleen klanten van SK Telecom mee doen, in de VS en het VK werkt Microsoft wel samen met T-Mobile en Vodafone maar gebruikers hoeven niet bij die providers te zitten.

Microsoft kondigde Project xCloud vorig jaar aan en in de afgelopen tijd testte het bedrijf de dienst met eigen medewerkers. Uiteindelijk moeten alle Xbox One-games via de dienst op onder andere mobiel te spelen zijn.