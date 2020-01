Xbox-bezitters in Benelux kunnen games van console naar smartphone streamen

Nederlandse en Belgische bezitters van een Xbox One kunnen een techniek proberen om games die ze hebben gekocht, van hun console naar een smartphone te streamen. Microsoft maakt de testversie van Xbox Game Streaming wereldwijd beschikbaar.

De functie is nu beschikbaar voor gebruikers die in het Insiders-testprogramma voor Xbox zitten, meldt Microsoft. Het spelen van de games werkt door de Xbox-controller te koppelen aan een Android-smartphone. Microsoft raadt een mount of hoesje aan om de controller in te steken bij het spelen op een telefoon, maar dat is niet verplicht. De techniek ondersteunt iOS niet.

Om de games te streamen is een bandbreedte van 4,75Mbit/s nodig, maar 9Mbit/s is aan te raden; de meeste wifi- en 4g-verbindingen in Nederland zullen dat halen. Ook is een latency nodig onder 125ms, liefst onder 60ms. Het Android-apparaat moet Android 6.0 of hoger hebben en bluetooth 4.0 of hoger ondersteunen. De console moet bovendien op Instant-On staan om de games te kunnen streamen. Gebruikers kunnen games die zij zelf hebben gekocht, vanaf de console streamen naar een Android-apparaat. Microsoft heeft ook een Nederlandstalige instructiesite online gezet.

Console Streaming is onderdeel van Project xCloud, waarvoor Microsoft Xbox-hardware in zijn datacenters heeft geïnstalleerd om uiteindelijk alle Xbox-games te kunnen streamen. Momenteel draait er een test met Project xCloud, waarbij een select gezelschap in de VS, het VK en Korea een viertal games kan uitproberen. Zij hebben daarvoor alleen een Android-telefoon of -tablet en een draadloze Xbox One-controller nodig. Console Streaming verschilt hier in zoverre van, dat de eigen Xbox-console als het ware de server wordt en dat meteen alle games te streamen zijn.