Testers in VS en VK kunnen Xbox-games vanaf console naar smartphones streamen

Bepaalde Xbox-testgebruikers in de VS en het VK hebben vanaf nu de mogelijkheid om de Xbox Console Streaming-dienst uit te proberen. Met deze test kunnen zij hun Xbox-games vanaf hun console naar een mobiel apparaat streamen.

Microsoft zegt dat de groep testers in de toekomst wordt uitgebreid naar andere regio's, maar om welke regio's het gaat en wanneer dat gebeurt is onbekend. In feite wordt met deze dienst de eigen Xbox One omgetoverd tot een consoleserver, waarmee gebruikers hun volledige Xbox One-gamebibliotheek kunnen streamen naar mobiele apparaten.

De testgebruikers die Console Streaming nu kunnen uitproberen hebben een Android-telefoon of-tablet met Android 6.0 of hoger nodig en ondersteuning voor bluetooth 4.0. Daarnaast is een draadloze Xbox One-controller noodzakelijk. Verder is er minstens een uploadbandbreedte van 4,75Mbit/s nodig en moet de netwerklatency 125ms of lager zijn. Plannen om Console Streaming ook voor iOS-gebruikers beschikbaar te maken heeft Microsoft niet aangekondigd.

Console Streaming is onderdeel van Project xCloud, waarvoor Microsoft Xbox-hardware in zijn datacenters heeft geïnstalleerd om uiteindelijk alle Xbox-games te kunnen streamen. Momenteel draait er een test met Project xCloud, waarbij een select gezelschap in de VS, VK en Korea een viertal games kan uitproberen. Zij hebben daarvoor alleen een Android-telefoon of -tablet en een draadloze Xbox One-controller nodig. Console Streaming verschilt hier in zoverre van, dat de eigen Xbox-console als het ware de server wordt en dat meteen alle games te streamen zijn.