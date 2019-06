Microsoft start in oktober test met streamen Xbox-games naar mobiele apparaten

Microsoft houdt in oktober een preview van Project xCloud, de dienst voor het streamen van games van het bedrijf. Bij de test kunnen gebruikers hun games voor de Xbox One streamen naar een mobiel apparaat.

Microsoft spreekt van 'Console Streaming' bij de aankondiging van de preview van de dienst. Hiermee verandert de Xbox One volgens het bedrijf in 'je eigen persoonlijke consoleserver'. Gebruikers kunnen de games uit hun Xbox One-bibliotheek, waaronder die van Xbox Game Pass, streamen naar mobiele apparaten.

De test is onderdeel van Project xCloud, waarvoor Microsoft Xbox-hardware in zijn datacenters heeft geplaatst om alle Xbox-games streaming weer te kunnen geven. Tijdens de E3-gamebeurs in Los Angeles geeft Microsoft aanwezigen zo de mogelijkheid Halo 5: Guardians en Hellblade: Senua’s Sacrifice streaming op smartphones and tablets te spelen.