Microsoft maakt alle Xbox One-games beschikbaar op Project xCloud

Het wordt mogelijk om alle games die beschikbaar zijn voor de Xbox One te streamen via Microsofts Project xCloud. Dat betekent dat er een gamebibliotheek van 3500 games beschikbaar komt, en tevens worden aanpassingen automatisch doorgevoerd op de streamdienst.

Al die games hoeven technisch gezien niet te worden aangepast om te werken met Project xCloud, waardoor in principe alle 3500 games die werken met de Xbox One, ook werken met de gamestreamingdienst. Daarnaast zullen wijzigingen die worden doorgevoerd aan de Xbox One-versie ook automatisch beschikbaar komen op Project xCloud.

Dat moet het gemakkelijker maken voor ontwikkelaars om hun games op meerdere platforms aan te bieden. Zo hoeft er immers maar een keer te worden ontwikkeld om een game uit te brengen voor Xbox One, maar ook op apparaten die met Project xCloud kunnen werken, zoals tablets en smartphones.

Microsoft kondigde de komst van xCloud afgelopen herfst aan, al werd afgelopen zomer al bevestigd dat er aan een streamingdienst werd gewerkt. Volgens het bedrijf wordt er gebruik gemaakt van bladeservers die in Azure-datacenters staan, waarmee de dienst intern wordt getest. Microsoft stelt nu dat er een alpha-versie beschikbaar is die door Microsoft-werknemers wordt getest. Een publieke bètaversie komt waarschijnlijk later dit jaar uit.