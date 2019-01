'Amazon werkt aan dienst voor streamen van games'

Amazon is bezig een dienst voor het streamen van games te ontwikkelen en het bedrijf onderhandelt met gameuitgevers om spellen via de dienst te distribueren. Dat claimt The Information op basis van bronnen.

De gamestreamdienst van Amazon komt op zijn vroegst volgend jaar, meldt een van de twee bronnen die The Information heeft over de komst van de dienst. Verdere details over de dienst maakt de site nog niet bekend. Helemaal verrassend zou de komst van een gamestreamdienst van Amazon niet zijn.

Het bedrijf kocht in augustus 2014 de dienst Twitch die populair is voor videostreams over games en het biedt zelf al streamingdiensten voor muziek en video aan. Daarnaast is Amazon marktleider op de markt voor cloudcomputing met AWS.

Amazon is bovendien niet de enige grote partij die gamestreams wil aanbieden. Het zou, als het een gamedienst uitbrengt, gaan concurreren met onder andere EA, Microsofts xCloud, Googles Project Stream, Sony's PlayStation Now en Nvidia's GeForce Now.