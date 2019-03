Memo: Microsoft gaat ook groots uitpakken met gamestreaming met keynote op E3

Microsoft gaat ook groot uitpakken met gamestreaming tijdens de keynote op gamebeurs E3, meldt Phil Spencer in een interne memo die online is gekomen. Microsoft richt zich daarbij op Content, Community en Cloud.

De memo is niet publiekelijk online gezet, maar Thurrott.com publiceerde hem. De memo bespreekt de aankondiging van Google Stadia dinsdag. "De aankondiging van Google is een bevestiging van het pad waar wij twee jaar geleden aan begonnen zijn", aldus Spencer in de memo. "Google heeft groots uitgepakt en wij hebben een paar maanden tot E3, waar wij groots gaan uitpakken."

Microsoft wil zich gaan onderscheiden met de uitvoering van gamestreaming, maar wat Spencer daar precies mee bedoelt is onbekend. Het bedrijf kondigde vorig jaar al aan een gamestreamdienst te werken. Er zijn al meer gamestreamdiensten, waaronder GeForce Now van Nvidia en PlayStation Now van Sony.