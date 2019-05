Microsoft brengt Xbox Game Pass-abonnement naar pc

Microsoft gaat zijn Xbox Game Pass-abonnement beschikbaar maken op de pc. Leden krijgen daarmee toegang tot ruim honderd games. Alle nieuwe games van Microsofts eigen studios zijn direct bij de release beschikbaar via het abonnement.

Wanneer Xbox Game Pass voor pc-gebruikers beschikbaar is en wat het per maand kost, is nog niet bekendgemaakt. Microsoft zegt meer details te geven tijdens zijn E3-presentatie op 9 juni. Het abonnement bestaat al een aantal jaar voor Xbox-gebruikers en kost 10 euro per maand.

Xbox Game Pass is een abonnement waarbij leden toegang krijgen tot een selectie aan games. Die games moeten lokaal geïnstalleerd worden, het is geen streamingdienst. Microsoft brengt alle games die door zijn eigen Xbox Game Studios gemaakt worden direct bij de release uit via de dienst. Het gaat dan om games zoals Forza, Gears of Wars en Halo.

In de aankondiging maakt Microsoft duidelijk dat ook de nieuwe games van Obsidian en inXile via de Xbox Game Pass beschikbaar komen. Die studios werden eerder door Microsoft ingelijfd. Verder zegt Microsoft samen te werken met uitgevers zoals Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox, Sega en meer.

Verder benadrukt Microsoft dat games die door Xbox Game Studios gemaakt worden ook via andere downloadwinkels zullen uitkomen. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Halo: The Master Chief Collection ook uitkomt op Steam. Ook Gears 5 komt uit op Steam. Daarnaast zegt Microsoft eraan te werken om games ook in andere downloadwinkels beschikbaar te maken, zonder specifieke namen te nomen.

Tot slot kondigt Microsoft ondersteuning voor Win32-games in de Microsoft Store aan. Dat moet het voor ontwikkelaars makkelijker maken om hun games uit te brengen in de downloadwinkel voor Windows 10. Ook gamers zouden daarmee meer mogelijkheden krijgen om aanpassingen te maken aan games; mogelijk doelt Microsoft op mods.