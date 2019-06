Titel Gears 5 Platform Windows, Xbox One Ontwikkelaar The Coalition Uitgever Microsoft Releasedatum 10 september 2019

In de strijd om exclusives gooide Microsoft tijdens de E3 dit jaar drie wapens in de strijd. Met een uitbreiding voor Forza, een nieuwe Gears of War en een nieuwe Halo was het aanbod niet heel groot en ook niet heel verrassend. Al zegt dat natuurlijk niets over de kwaliteit van de games. Van deze drie hebben we de nieuwe Gears of War inmiddels kunnen spelen.

Het eerste dat aan de nieuwe Gears of War opvalt, is dat de titel is aangepast. De game heet enkel 'Gears 5' en het deel 'of War' is dus vervallen. Het gaat hier echter wel degelijk om een vervolg op Gears of War 4, maar dan met een andere titel en een andere hoofdrolspeler. De hoofdrol in G5 is weggelegd voor Kait Diaz, die in de campagne op zoek gaat naar het aandeel Locust in haar achtergrond. Dat is meteen ook zo ongeveer alles dat we weten over de campagne van G5, hoewel Microsoft nog wel heeft losgelaten dat oude bekenden als Marcus Fenix, JD Fenix en Delmont Walker ergens in het verhaal terugkeren.

Escape

Tijdens de E3 was alle aandacht echter gericht op een nieuwe spelvorm die in G5 wordt geïntroduceerd: Escape. Het is een coöp-spelvorm voor drie spelers, die je zowel online als lokaal kunt spelen. De opdracht in Escape is heel simpel: ontsnap levend en wel aan een Hive van de Swarm. De spelvorm is daarmee een beetje het tegenovergestelde van Horde, de spelvorm die we kennen uit voorgaande delen uit de serie. In Horde dien je stand te houden tegen golven tegenstanders. Hier ga je in de aanval en op zoek naar tegenstanders, in een poging aan de Hive te ontsnappen. Dat is hard nodig, want Escape begint als je midden in de Hive een zeer giftig explosief plaatst dat binnen afzienbare tijd zal ontploffen. Doel daarvan is om de Hive voorgoed uit te schakelen. Dat is het stukje verhaal dat in Escape verweven zit. De drie leden van het team in Escape zijn Hivebusters, een nieuwe factie in het Gears-universum die zich tot doel heeft gesteld om Hives uit te schakelen, met alle risico's van dien.

Bij het samenstellen van het trio waar je mee op pad gaat, dient ieder een andere class te kiezen. Tijdens de E3 zijn er drie classes beschikbaar, maar Microsoft heeft al door laten schemeren dat er meer zullen volgen. Elke class kan wapens hanteren en heeft daarnaast een passieve en een actieve skill. De classes hebben bovendien iets andere stats. Zo kun je kiezen voor Mac, de tank van de drie die niet alleen meer hitpoints heeft, maar vooral nuttig is omdat hij een schild bij zich draagt. Geen fysiek schild, maar een of ander elektromagnetisch schild dat hij tijdelijk op kan roepen.Dat geldt voor alle actieve skills: je laadt ze op tijdens het vechten en kunt ze dan korte tijd inzetten. Het schild van Mac is lekker breed, zodat alle drie de teamleden erachter kunnen schuilen. Dat kan handig zijn als je een gezamenlijke push naar voren wilt maken. Gelukkig ben je voor dekking niet alleen van Mac afhankelijk. Escape is 'klassiek Gears of War', wat wil zeggen dat er erg veel obstakels zijn waar je achter kunt schuilen.

Naast Mac heeft ook Keegan een ondersteunende rol. Hij is de support, die als actieve skill heeft dat hij een cirkel kan trekken waarbinnen munitie tevoorschijn komt voor de drie teamleden. Erg handig, want munitie is schaars in Escape. De ster van de show is Lahni, de scout van de groep. Lahni draagt een flinke dolk bij zich die elektrisch geladen wordt tijdens het vechten. Als de meter vol is, kan ze elektrische schokken uitdelen als ze een tegenstander steekt. Eenmaal geladen is de dolk een zeer krachtig wapen, dat vooral nuttig is tegen de sterkere tegenstanders in Escape. Dat is ook precies waar de makers op uit zijn: een trio classes kiezen met skills die elkaar completeren. De munitie van Keegan en de dolk vormen alvast een goede combi, met het schild van Mac als nuttige aanvulling. We zijn benieuwd wat daar in de toekomst nog bij gaat komen.

De Hive is een doolhof

De ene map die tijdens de E3 voor ons beschikbaar was, bestond uit een doolhof van gangen en wat grotere ruimtes. In die laatste vindt de strijd plaats. Zodra je er naar binnen loopt, komen de tegenstanders tevoorschijn. Doorgaans zijn het wat zwakkere Swarm, aangevuld met een of twee sterkere. Als je de ruimte hebt schoongeveegd, duik je weer wat gangetjes in, op zoek naar een volgende confrontatie. Het is daarbij vaak even zoeken, hoewel je een minimap hebt die helpt. De smallere gangen tussen de arena's zijn de gebieden waar je munitie kunt vinden. Of nieuwe wapens, hoewel je wapens naar goed Gears-gebruik ook af kunt pakken van gevallen tegenstanders. Dat is ook een belangrijk onderdeel van Escape: tijdens de match zorgen voor betere bewapening voor de drie teamleden. Dat maakt de finale er een stuk eenvoudiger op. Die finale bestond uit een confrontatie met een Swarm Flock, een vliegende zwerm bloedzuigers die snel is, en daardoor moeilijk te raken. Als je de zwerm weet te verslaan, kun je de Hive uit, hoewel er eerst nog een laatste golf tegenstanders volgt.

Dat is echter niet het hele verhaal. Ontsnappen is leuk, maar Microsoft heeft een mechanisme ingebouwd dat ervoor moet zorgen dat je na een eerste run terugkomt voor een tweede en een derde. Als je een map voor de eerste keer speelt, kun je kiezen uit drie opties die de moeilijkheid van de match bepalen. Deze Modifiers zijn nieuw. De drie waar je mee begint, geven je opties zoals dubbele gezondheid voor je tegenstanders, dubbele schade door je tegenstanders, en meer en sterkere tegenstanders. Als je de map uit weet te spelen met alle drie de Modifiers aan, krijg je er een vierde bij. Daarmee krijgt het team minder munitie, waar dat zonder de Modifier al niet veel is. Er zijn meer Modifiers, en die zijn gekoppeld aan leaderboards waarop is te zien welke spelers het beste presteren in Escape en met hoeveel Modifiers zij speelden. De Modifiers zijn een leuk alternatief voor de gangbare moeilijkheidsgradaties. Het is een flexibeler systeem waarbij je zelf kunt kiezen op welke manier je de uitdaging op kunt schroeven. Microsoft is bovendien van plan om de game regelmatig van nieuwe maps te voorzien, zodat er voor gevorderde spelers steeds een nieuwe uitdaging is. Dat niet alleen, Microsoft heeft ook een editor gemaakt die bij de game wordt geleverd en waarmee het heel eenvoudig zou moeten zijn om nieuwe maps voor Escape te maken.

Voorlopige conclusie

We hebben lang niet genoeg gezien van Gears 5 om een gedegen mening te kunnen geven, maar met Escape hebben we veel lol gehad. De speelsessie was te kort om veel met de nieuwe Modifiers te kunnen spelen, maar we hebben genoeg gespeeld om de drie classes op waarde te schatten. De drie huidige classes vormen een mooie driehoek, waarbij Mac voor bescherming zorgt, Keegan voor de broodnodige munitie, en Lahni haar mes in de zwaarte tegenstanders kan zetten. Elkaar reviven is een belangrijk onderdeel, want de uitdaging in Escape kan behoorlijk pittig zijn, zeker als je wat Modifiers aanzet. Escape is daarmee een spelvorm die om een goede coördinatie vraagt, want het is zaak om het inzetten van de actieve skills van de drie op elkaar af te stemmen. Dat is precies wat je bij een coöp-spelvorm wilt. Het is bovendien een goede aanvulling op bekende spelvormen als Horde en Versus. Escape smaakt daarmee alleen maar naar meer. Gelukkig komt dat 'meer' snel, want Gears 5 ligt al vanaf 10 september in de winkel.