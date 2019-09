Erg veel blockbusters voor de Xbox-bezitter heeft Microsoft niet in de aanbieding. De consolebouwer kondigde een jaar geleden aan dat hij een aantal studio's heeft ingelijfd om de productie van exclusives op te voeren. Maar tot die games het levenslicht zien, moeten die-hard Xbox-fans het met de grote namen doen. Het is dus wachten op een nieuwe Halo, een nieuwe Forza of een nieuwe Gears of War.

Dit najaar ligt de focus vooral op die laatste serie, waarvan deel 5 net is verschenen. En nu we het toch over namen hebben: de game heeft een andere titel dan verwacht. Hij heet niet Gears of War 5, maar kortweg Gears 5. Dat klinkt alsof er geen oorlog meer is te voeren, maar niets is minder waar. Uiteraard is er volop strijd in Gears 5. De oorlog tegen de Locust woedt nog in alle hevigheid.

The Coalition

Gears 5 is de tweede game uit de serie die door The Coalition is gemaakt. De studio uit Vancouver heeft het stokje overgenomen van Epic Games, nadat die laatste studio in 2014 de rechten op de serie aan Microsoft verkocht. Gears of War 4, de eerste editie die The Coalition produceerde, was aan de veilige kant. Hij had gedegen gameplay, maar een wat flets verhaal, ondanks dat de studio drie nieuwe hoofdrolspelers introduceerde. Die drie zien we terug in Gears 5, maar nu in een sterker verhaal.