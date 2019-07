Microsoft kondigt multiplayer-test van Gears 5 aan

Microsoft gaat het mogelijk maken om de multiplayer-modus van Gears 5 te testen tijdens twee weekenden in juli. Spelers kunnen dan verschillende spelmodi uitproberen, in wat Microsoft de Versus Multiplayer Tech Test noemt.

Vanaf 17 juli is het mogelijk om de multiplayer-modus van Gears 5 te downloaden zolang gebruikers aan de benodigde vereisten voldoen; om de multiplayer-versie te spelen is namelijk een Xbox One met Xbox Live nodig of een pc met Windows 10, waarbij de game al moet zijn voorbesteld, of waarbij de speler toegang heeft tot Xbox Game Pass, zo heeft Microsoft laten weten.

Wie daar aan voldoet en de game kan downloaden, en kan vervolgens vanaf 19 juli de game een heel weekend lang in multiplayer-modus spelen. Daarna is het in het weekend van 26 juli nogmaals mogelijk de game te spelen. In de tussenliggende tijd zijn de servers offline en kan er dus niet worden gespeeld, alhoewel de game dan wel kan worden gedownload.

Tijdens de zogenaamde Versus Multiplayer Tech Test kunnen verschillende speelmodi worden uitgeprobeerd. Het gaat daarbij om Escalation voor competitief ingestelde spelers, of Arcade voor een wat Microsoft meer 'toegankelijke' speelstijl noemt. Daarnaast is er nog een King Of The Hill-modus om uit te proberen.

Microsoft maakte tijdens de E3-beurs al bekend dat het Gears 5 in september uitbrengt, en kondigde daarbij eveneens de komst van de multiplayer-test aan. Toen sprak het bedrijf echter alleen over een test voor de Arcade-modus op 17 juli, waarbij dus nu blijkt dat het om een uitgebreidere test gaat.