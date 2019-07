Apple wil schikking met Zuid-Koreaanse autoriteiten na antitrust-aanklacht

Apple probeert met de Zuid-Koreaanse overheid een schikking te treffen nadat het bedrijf is beschuldigd van het misbruiken van zijn machtspositie. In Zuid-Korea zou Apple telecomproviders onder druk hebben gezet om iPhone-reclames uit eigen zak te betalen.

Dat meldt het Zuid-Koreaanse The Investor, op basis van een aanvraag die door Apple is ingediend bij de Zuid-Koreaanse waakhond Fair Trade Commission. Hiermee hoopt Apple een einde te maken aan de juridische strijd omtrent het vermeende onder druk zetten van telecomproviders om reclames voor de iPhone te betalen. Hoe het bedrijf uit Cupertino de zaak wil schikken en of er een geldbedrag aan is gekoppeld, is nog onduidelijk.

Apple zou volgens de aanklacht SK Telecom, KT en LG Uplus hebben laten betalen voor het uitzenden van iPhone-reclames, met als argument dat de providers er beter van zouden worden. De autoriteiten zijn echter van mening dat het een poging is van Apple om zijn machtspositie te misbruiken en winst te behalen ten koste van de providers.

Naar verwachting komt de Fair Trade Commission over een paar weken met het besluit omtrent de schikkingaanvraag. Het is daarbij dus nog niet duidelijk of de schikking wordt geaccepteerd.