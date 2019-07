TU Eindhoven wint wederom wereldbeker robotvoetbal

De Technische Universiteit Eindhoven is wereldkampioen robotvoetbal geworden. Het Nederlandse team versloeg in de finale een team robotvoetballers van Chinese komaf, en prolongeerde daarmee de wereldtitel.

In de finale werd het 6-4 voor de robotvoetballers van de TU Eindhoven, tegen het Chinese team Water. Het Eindhovense team deelde via Twitter een video met daarin het winnende doelpunt. Het betekende alweer de vierde wereldtitel voor TU Eindhoven, nadat vorig jaar werd gewonnen, maar ook in 2012 en 2014. Sinds 2008 is TU/e tevens elke keer in de finale gekomen, waarbij Team Water dikwijls de tegenstander was.

Nieuw dit jaar is dat er verbeteringen zijn doorgevoerd aan de wielen, waardoor de dribble-kwaliteiten zijn verbeterd. Volgens de bouwers zijn de robots inmiddels bijna net zo snel als Usain Bolt op de 100 meter sprint. Ook werd er aan de tactiek gesleuteld, waardoor de robots per tegenstander geprogrammeerd konden worden, om zo de zwakheden van elk team beter uit te kunnen buiten.

Het wereldkampioenschap robotvoetbal begon op 2 juli en werd gehouden in het Australische Sydney. TU Eindhoven speelde met de robotvoetballers Lieke Motors en Vivianne Wielema, Jackie Groenestroom, Dominique Bluetooth en keeper Sari van Verenstaal. De namen zijn een verwijzing naar het Nederlands vrouwenvoetbalteam dat momenteel op het wereldkampioenschap speelt.