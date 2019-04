TU/e verliest finale Europees kampioenschap robotvoetbal

Het robotvoetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven heeft zondag de finale van het EK voor zelfsturende voetbalrobots in Portugal verloren. Het Portugese team Cambada versloeg het Nederlandse Tech United met 2-1.

Ondanks het verlies is teamcaptain Wouter Kuipers positief: "We hebben onze nieuwe ontwikkelingen door en door kunnen testen. De nieuwe achtwielige robot heeft een aantal wedstrijden meegespeeld. Onze nieuwe strategiesoftware werkt nu al op een iets hoger niveau dan de software van afgelopen jaar op het WK en dat gaan we nog verder verbeteren." Het team uit Eindhoven begint op 2 juli aan de WK RoboCup in Sidney, het wereldkampioenschap dat vorig jaar door de Nederlanders werd gewonnen.

De voetbalrobots van TU/e hebben drie wielen, maar er wordt dus ook getest met een model met acht wielen; die versie kan sneller accelereren. Tot in de halve finale heeft Tech United met deze achtwielige robot gespeeld, maar omdat deze nog experimenteel is, werd de robot in de finale niet gebruikt. Bij het WK in Sidney gaat het team de achtwielige robot weer inzetten. Voorlopig blijft het bij één exemplaar, zegt Kuipers tegen Tweakers. Na het wereldkampioenschap in Sidney gaat het team kijken naar de verzamelde data en verder denken over de vernieuwing van zijn voetbalrobots.

Bij het EK testte Tech United ook met een dribbeltechniek voor zijn robots. De autonome robots mogen maximaal drie meter te bewegen als ze de bal vasthouden. Door de bal een stukje vooruit te spelen en weer vast te pakken, ofwel te dribbelen, kunnen de robots langer aan de bal blijven. Deze techniek werd tot de kwartfinales van het toernooi getest zegt Kuipers. Het biedt veel voordelen, maar is wel ingewikkeld om toe te passen, omdat de robots zelf moeten inschatten wanneer ze het inzetten.

In de voorrondes van het EK maakte Tech Team veel doelpunten. Het doelsaldo over het hele toernooi kwam uit op 78 goals voor en 7 tegen. Sinds 2013 won het team van TU/e alle EK's, behalve in 2016. Ook dat waar won het team Cambada, dat afkomstig is van de universiteit van Aveiro. Dit jaar won het team uit Eindhoven in de voorrondes overigens wel een wedstrijd van Cambada.

Volgens het team van TU/e waren de Portugese robots tijdens de finale in de eerste helft de dominante partij. De keeper uit Eindhoven kreeg veel doelpogingen te verwerken, waaronder ook een poging van de Portugese keeper. De meeste ballen werden gestopt, maar een tegengoal kon niet voorkomen worden. Een tweede goal werd afgekeurd.

Het team uit Eindhoven had last van slechte balaannames en balverlies. In de eerste helft kwam het team tot geen enkele doelpoging. In de tweede helft kwam het Portugese team op een 2-0 voorsprong, door een hoog schot vanaf de middenlijn. In de laatste minuten kregen de Nederlanders een kans om terug te komen, omdat een Portugese robot van het veld was gehaald. Het werd in de laatste fase nog 2-1, maar tijd voor een gelijkmaker was er daarna niet meer.