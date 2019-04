Nederlandse studenten winnen First Robotics-wereldkampioenschap

Team Rembrandts uit Eindhoven heeft met zijn robot Andromeda de First Robotics Competition gewonnen. De Nederlandse studenten wisten met de robot hun tegenstanders in de finale van de wereldwijde competitie nipt te verslaan.

Team Rembrandts is het eerste Europese team dat de First Robotics Competition, of FRC, op zijn naam wist te zetten. Tot nu toe kwamen de winnaars uit de VS en Canada. Bij deze competitie, die afgelopen keer in Detroit en Houston werd gehouden, strijden teams met robots tegen elkaar die ze in zes weken hebben gebouwd.

Op de eerste zaterdag van het jaar krijgen ze te horen bij welk spel de robots met elkaar moeten wedijveren en dit jaar was dat Destination Deep Space. Hierbij moeten allianties van robots zo snel mogelijk ronde platen en ballen verplaatsen en zich vervolgens terug op een podium hijsen.

Team Rembrandts bestaat uit studenten van de Fontys University of Applied Science en het Heerbeeck College in Best en het Zwijsen College in Veghel. In de finale versloeg hun robot Andromeda in een alliantie met drie andere teams de tegenstanders met 91 tegen 90 punten. Het is het zevende jaar dat team Rembrandts aan de competitie meedeed.

FRC wordt al sinds 1992 gehouden. Het is een robotcompetitie voor studenten. Dit jaar deden er veertienhonderd teams uit meer dan zeventig landen mee.