Team Rembrandts, dat bestaat uit leerlingen en studenten van verschillende Nederlandse onderwijsinstellingen, heeft de regionale voorronde in Florida van de FIRST Robotics Competition in Florida gewonnen. In de competitie moeten robots verschillende taken uitvoeren.

Volgens het Brabants Dagblad heeft het team zaterdag de finale van de competitie behaald en gewonnen, nadat het eerder een Industrial Design-prijs voor het ontwerp van zijn robot had ontvangen. Bij de wedstrijd, die sinds 1989 wordt georganiseerd, moeten teams met robots tot 54kg verschillende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld in een touw klimmen, ballen schieten en tandwielen oppakken, schrijft de krant. Team Rembrandts moest het opnemen tegen 67 andere teams.

Heat team bestaat uit scholieren van het Zwijsen College en het Heerbeeck College. Daarnaast maken studenten van de Fontys-hogeschool en de TU Eindhoven deel uit van de groep. Het team bestaat inmiddels vijf jaar en had tot nu toe nog geen finale gewonnen. Door de winst bij de regionals in Florida mag het team door naar de competitie die van 26 tot 29 april plaatsvindt in St.Louis.