Door Sander van Voorst, maandag 13 maart 2017 12:02, 52 reacties • Feedback

EA brengt dinsdag de eerste uitbreiding voor Battlefield 1 uit, genaamd 'They Shall Not Pass'. In eerste instantie is deze alleen beschikbaar voor spelers met een Premium Pass en twee weken later voor andere spelers.

De eerste uitbreiding van Battlefield 1, dat in oktober van vorig jaar uitkwam, voegt vier nieuwe speelvelden toe. Daaronder zijn de speelvelden Verdun Heights en Soissons, als onderdeel van de toevoeging van het Franse leger aan de shooter. De Franse strijdkrachten misten bij de release van de game, waarover EA eerder zei dat de gehele eerste uitbreiding in het teken van de Fransen zou staan om 'recht te doen' aan het leger.

De nieuwe voertuigen omvatten een grote tank, de Char 2C, en een kleinere assault tank die plaats biedt aan vijf inzittenden. Daarnaast introduceert de uitbreiding een aantal nieuwe wapens als de Ribeyrolles 1918 en RSC 1917, die voor een deel vrijgespeeld moeten worden door bepaalde opdrachten uit te voeren. Spelers kunnen bovendien van een nieuwe class gebruikmaken in de vorm van de Trench Raider. Die is onder andere voorzien van een knuppel voor close combat-situaties.

De uitbreiding zorgt verder voor een nieuwe speelmodus met de naam Frontlines. Daarin moeten spelers opvolgende controleposten innemen. Als de laatste post is veroverd, moeten spelers een aantal telegraafpalen vernietigen. EA is van plan om nog meer uitbreidingen voor de game uit te brengen, zoals 'In the name of the Tsar' en 'Turning Tides'.

Spelers die nog geen Premium Pass bezitten, kunnen gevechten bekijken via de in december toegevoegde spectator-modus, zo laat EA weten.