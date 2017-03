Door Julian Huijbregts, woensdag 29 maart 2017 16:51, 34 reacties • Feedback

DICE introduceert Battlefield Premium Friends. Met de functie kunnen spelers die betalen voor de Premium Pass van Battlefield 1 vrienden uitnodigen om maps uit de dlc te spelen, zonder dat zij die zelf hebben. Er gelden wel een aantal beperkingen.

Vrienden van de Battlefield 1 Premium Pass-bezitters kunnen deelnemen aan sessies met de maps uit de betaalde dlc, maar verdienen dan geen xp. Deze ervaringspunten worden wel opgeslagen en later 'uitbetaald' als de speler besluit om de Premium Pass aan te schaffen.

Daarnaast kunnen alleen eigenaars van de Premium Pass of het specifieke uitbreidingspakket spawnen met wapens en voertuigen die uniek zijn voor die uitbreiding. Ook kunnen alleen zij sparen voor de medailles en codices die in die uitbreiding zijn te verdienen.

De functie wordt geactiveerd als iemand een party maakt in Battlefield 1 en daarin iemand zit met een Premium Pass. De party wordt dan 'Premium Enabled' voor iedereen in de betreffende groep. Er kan dan op alle maps gespeeld worden, ongeacht of de spelers de betaalde dlc-pakketten hebben. DICE zegt een test van Premium Friends te activeren op 30 maart.