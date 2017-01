Door Mark Hendrikman, dinsdag 31 januari 2017 11:23, 15 reacties • Feedback

DICE richt een Community Test Environment in voor Battlefield 1, waarin de gameontwikkelaar vroege versies van aanpassingen en toevoegingen aan de game kan proefdraaien. Aanvankelijk is deze omgeving alleen beschikbaar voor spelers van de pc-versie.

In de CTE kan DICE nieuwe functies, content en andere experimenten testen die pas later of mogelijk nooit naar de uiteindelijke game komen. DICE begint door de eerstvolgende update voor de game in de omgeving te testen. Battlefield 1 is niet de eerste game uit de franchise die een CTE krijgt. Ook Battlefield 4 en 3 hebben die. Andere games, als World of Warcraft en Overwatch, hebben eveneens dergelijke systemen.

Om toegang te krijgen tot de CTE is een Battlefield 1 Premium Pass vereist. Op termijn zullen spelers van de consoleversies ook toegang kunnen krijgen tot de CTE. Aanvankelijk wordt toegang alleen verleend aan selecte leden van de Battlefield-gemeenschap en aan 'veteranen' die aantoonbaar verscheidene Battlefield-games hebben gespeeld. Later worden spelers die zich via de Battlefield Companion App ingeschreven hebben, voor de CTE uitgekozen.