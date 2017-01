Door Arnoud Wokke, dinsdag 31 januari 2017 11:06, 49 reacties • Feedback

De leveringen van de Nintendo Wii U zijn tijdens de afgelopen feestdagen ingestort. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de Japanse fabrikant. Waar Nintendo tijdens het feestdagenkwartaal in 2015 1,87 miljoen Wii U's verkocht, waren dat er in de afgelopen maanden 200.000.

De daling in de leveringen komt vermoedelijk mede door de komende release van de Switch in maart. Nintendo kondigde de kruising tussen console en handheld in oktober aan. Bovendien kwamen er verhalen online over het stoppen van de productie van de Wii U, wat de interesse van consumenten vermoedelijk ook geen goed gedaan heeft.

De leveringen van de Wii U dalen al enige tijd, maar de daling van 89 procent in het feestdagenkwartaal is de grootste tot nu toe in de levenscyclus van de console. Van Wii U-games leverde het Japanse bedrijf er in totaal 4,18 miljoen. Dat is ook een forse daling ten opzichte van de meer dan tien miljoen het jaar ervoor.

Nintendo leverde in totaal 3,74 miljoen exemplaren van zijn 3DS-consoles. Dat zijn er iets meer dan de 3,6 miljoen van het feestdagenkwartaal in 2015. Daarmee kennen de leveringen van de DS-handhelds een kleine groei van tegen de 4 procent.

Het Japanse bedrijf kondigde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers ook aan dat het de game Animal Crossing voor mobiele platforms uitstelt. Nintendo vermeldt niet waarom het de game uitstelt en wanneer hij precies verschijnt. Nintendo zegt dat Animal Crossing zal verschijnen in zijn volgende fiscale jaar, dat loopt vanaf april dit jaar tot en met maart 2018. Animal Crossing is de vierde app die Nintendo aankondigde voor mobiele platforms, na Miitomo, Super Mario Run en Fire Emblem Heroes. Die laatste verschijnt deze week.