Een gebruikers van het Neogaf-forum claimt de Nintendo Switch te vroeg te hebben binnengekregen. Hij heeft een video online gezet die de interface laat zien van de console die pas over enkele weken in de winkel te vinden zal zijn.

Neogaf-gebruiker Hiphoptherobot meldde dat hij de Switch in handen had gekregen na een pre-order in een topic over pre-orders. Hij wil niet zeggen waar hij hem heeft gekocht om de webwinkel die hem kreeg te beschermen. Het is lastig te verifiëren hoe hij het apparaat in handen heeft gekregen, maar zijn bescherming van de webwinkel kan erop wijzen dat hij iemand is of kent binnen een retailer die alvast exemplaren in het magazijn heeft liggen om op tijd te kunnen uitleveren. Het gebeurt vaker dat consumenten per ongeluk nog niet uitgebrachte consoles in handen krijgen. Zo stuurde Microsoft een nietsvermoedende consument een prototype van de Xbox One ver voor de release.

De koper kan weinig met de Switch. Hij kan gewoon aan, maar de games zijn er nog niet, waardoor er niets te spelen is. Bovendien durft hij hem niet aan internet te koppelen uit angst dat Nintendo zijn Switch onklaar maakt of ontdekt waar hij hem heeft gekocht.

Hij heeft wel een video op Vid.me gezet, waarop zichtbaar is hoe de interface van de Switch werkt in tabletmodus. Nintendo brengt de console begin maart op de markt. De eerste games zijn 1-2-Switch en Zelda: Breath of the Wild. Tweakers plaatste in januari een preview van de Nintendo Switch.