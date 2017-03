Door Joris Jansen, vrijdag 17 maart 2017 10:51, 21 reacties • Feedback

Submitter: RayNbow

Nintendo heeft besloten om in het komende fiscale jaar, dat loopt van 1 april tot eind maart 2018, de productie van de Nintendo Switch te gaan verdubbelen van 8 miljoen exemplaren naar 16 miljoen stuks.

Dit zegt The Wall Street Journaal op basis van bronnen die over Nintendo's plannen zouden zijn ingelicht. De beslissing zou een gevolg zijn van de populariteit van en de grote vraag naar de console. Nintendo heeft niet gereageerd op de uitgelekte plannen.

Begin deze maand werd duidelijk dat de Switch in de eerste twee releasedagen in Noord- en Zuid-Amerika de snelst verkopende Nintendo-console was en het qua verkoopaantallen in deze twee eerste dagen zelfs beter deed dan de Wii. In Japan bleek de Switch het met 313.700 exemplaren minder goed te doen dan de Wii tijdens diens introductie, maar de Switch deed het wel beter dan de Wii U, die in de eerste week uitkwam op 308.600 verkochte exemplaren.

Deze week werd bekend dat een analyse van Chipworks heeft uitgewezen dat de Nintendo Switch een Nvidia Tegra X1-soc aan boord heeft. De die shots van beide socs komen vrijwel exact overeen. Tot voor kort werd aangenomen dat Nintendo een eigen variant van de X1 aan boord had.

De Nintendo Switch ging begin maart in de verkoop. De hybride tussen console voor thuis en onderweg kost in Nederland vanaf 335 euro.