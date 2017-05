Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 15:45, 13 reacties • Feedback

Nintendo gaat vanaf 23 juni de Nintendo Dock Switch Set in Europa verkopen. Nintendo levert de Switch standaard met een dock, maar bezitters kunnen meerdere exemplaren aanschaffen om de console op meerdere plekken op een tv aan te sluiten.

De losse dock kwam in de VS meteen uit toen Nintendo de Switch uitbracht, maar is in Europa nog niet los te koop. Via Twitter maakt Nintendo Europa bekend dat daar eind volgende maand verandering in komt met het verschijnen van een set bestaande uit een houder, voeding en hdmi-kabel.

Nintendo noemt geen adviesprijs, maar in de VS kost de dock zonder voeding en kabel zo'n 60 dollar. De volledige set, die in Amerika later in mei beschikbaar komt, staat bij winkels als pre-order voor zo'n 90 dollar. Inclusief btw zou dat uitkomen op ongeveer 100 euro.

De Switch kwam begin maart uit. De hybride tussen een console voor thuis en onderweg kost in de Benelux rond 335 euro, maar hij is momenteel door tekorten slecht leverbaar.