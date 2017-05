Door Arnoud Wokke, dinsdag 2 mei 2017 08:01, 59 reacties • Feedback

Nintendo heeft de details uit de doeken gedaan over de eerste dlc van de game The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Onder andere krijgt het spel deze zomer bij het verschijnen van de dlc een weergave waarmee de speler kan zien waar Link allemaal geweest is.

Nintendo kondigde de uitbreidingen in februari aan en geeft nu de details over het uitbreidingspakket, dat in de zomer verschijnt. Naast de nieuwe map-weergave 'Heldenspoor', dat de bezochte bestemmingen van de laatste 200 gespeelde uur toont, is er het "Reismedaillon", dat de speler een locatie uit laat kiezen waar hij direct heen kan teleporteren.



Ook nieuw is de Zwaardproef-uitdaging bij bepaalde heilige plakken, waar spelers golf na golf van vijanden moeten verslaan in 45 kamers. "Als je deze beproeving doorstaat, kun je de kracht van het Meesterzwaard laten ontwaken, en zal het, zolang het wordt gebruikt, altijd gloeien en opgeladen zijn", schrijft Nintendo. De 'hard mode' geeft vijanden de mogelijkheid om te herstellen tijdens een gevecht, waardoor het raadzaam is om ze zo snel mogelijk uit te schakelen. Verder brengt de dlc nieuwe weergave-opties, waaronder Majora’s-masker, de uitrusting van Tingle en een Korok-masker dat schudt als Link in de buurt is van een Korok-locatie.

De Uitbreidingspas om dlc in een keer aan te schaffen kost in de Benelux 19,99 euro en daarvoor krijgen gebruikers beide dlc's. De eerste daarvan verschijnt deze zomer, de tweede zal aan het eind van dit jaar verschijnen. De Uitbreidingspas is er voor de Wii U- en de Switch-versie van de game.

Update, 14.30: Insteek is aangepast van beschikbaarheid seasonpass naar details dlc.