Nintendo heeft bekendgemaakt dat Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch de snelst verkopende Mario Kart-game in de geschiedenis van de serie is. De game is op 28 april, de eerste dag van de verkoop, in de VS in totaal 459.000 keer over de toonbank gegaan.

Dit aantal maakt duidelijk dat in de VS bijna één op de twee bezitters van de Nintendo Switch ook een exemplaar van Mario Kart 8 Deluxe hebben aangeschaft op de dag dat de game uitkwam. Dat blijkt uit een persbericht van Nintendo op de website Businesswire. Er zijn tot nu toe wereldwijd meer dan 2,7 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht.

Het vorige record stond op naam van Mario Kart Wii uit 2008, waarvan in de VS op de eerste dag 433.900 exemplaren zijn verkocht. Nintendo wijst erop dat Mario Kart 8 Deluxe op Metacritic een gemiddelde score van 9,3 heeft; daarmee zou het de best beoordeelde Mario-Kart-game in vijftien jaar tijd zijn. Deze week zal ook op Tweakers een review van de game verschijnen.

Begin maart werd duidelijk dat de Switch in de eerste twee releasedagen in Noord- en Zuid-Amerika de snelst verkopende Nintendo-console was en het qua verkoopaantallen in deze twee eerste dagen zelfs beter deed dan de Wii. In Japan bleek de Switch het met 313.700 exemplaren minder goed te doen dan de Wii tijdens diens introductie, maar de Switch deed het wel beter dan de Wii U, die in de eerste week uitkwam op 308.600 verkochte exemplaren.

Het gaat ook goed met de verkoop van een andere game voor de Nintendo Switch. Eerder bleek dat Nintendo in de eerste maand meer exemplaren heeft geleverd van de Switch-versie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild dan van de Switch-console zelf. Uit kwartaalcijfers bleek dat er sinds de release tot aan het einde van het kwartaal 2,76 miljoen exemplaren van de game zijn verkocht, tegenover 2,74 geleverde exemplaren van de console. Het Japanse bedrijf ging niet in op de vraag hoe dat kan.