zaterdag 29 april 2017

Nintendo heeft te kennen gegeven dat het wereldwijd ongeveer 2,3 miljoen exemplaren van zijn populaire NES Classic Mini heeft verkocht. Inmiddels wordt de retrospelcomputer niet meer verkocht, maar er komt mogelijk wel een opvolger.

In een gesprek met IGN kwam Nintendo-topman Reggie Fils-Aime met dit aantal. Het gaat om geleverde spelcomputers aan winkels sinds de lancering op 11 november vorig jaar. In januari lag dat aantal nog op 1,5 miljoen stuks. De verkoopaantallen werden bereikt ondanks grote leveringsproblemen waar het bedrijf al sinds de release mee kampte. En eerder deze maand maakte Nintendo bekend te stoppen met de verkoop van de NES Classic Mini.

Fils-Aime liet weten dat zijn bedrijf altijd al van plan is geweest om de NES Classic Mini slechts korte tijd te verkopen. Dat heeft te maken met de beperkte capaciteit die zijn bedrijf heeft; rond de release van de klassieke spelcomputer werd er ook gewerkt aan de Switch, waar prioriteit aan werd gegeven. Wel stelt de topman dat er door de onverwacht grote vraag naar de NES Classic Mini, de productiecapaciteit nog enige tijd is opgehoogd, waardoor er dus uiteindelijk meer zijn verkocht dan aanvankelijk gepland.

Eerder deze maand kwamen geruchten naar voren over een mogelijke nieuwe klassieke spelcomputer; Nintendo zou werken aan een remake van de SNES. Deze zou dan eind dit jaar uit moeten komen, maar in het gesprek met IGN liet Fils-Aime hier niets over los.