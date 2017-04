Door Bauke Schievink, zaterdag 29 april 2017 10:57, 13 reacties • Feedback

Razer heeft een nieuwe draadloze muis aangekondigd die bedoeld is voor gebruik bij games. Om verstoringen door interferentie te voorkomen gebruikt de muis meerdere frequentiebanden, en heeft het een sensor met 16.000 dpi.

De fabrikant heeft de nieuwe muis met de naam Lancehead op haar website gezet. Het uiterlijk is karakteristiek voor Razer en bevat de zelfontwikkelde Mechanical Mouse Switches. Voor de draadloze verbinding met pc of laptop wordt het 2,4GHz-spectrum gebruikt. Door middel van iets dat Razer Adaptive Frequency Technology noemt wordt constant gekeken naar interferentie op de gebruikte frequentieband. Mocht er interferentie worden gedetecteerd, dan springt de muis over op een andere frequentieband. Dit moet uiteindelijk voor een interferentieloze muiservaring zorgen.

Verder bevat de Lancehead in totaal negen programmeerbare knoppen. De instellingen kunnen opgeslagen worden op het interne geheugen van de muis, maar het is ook mogelijk om deze via de clouddienst van Razer op te slaan. Verder gaat de accu ongeveer 24 uur mee, heeft de sensor een resolutie van 16.000 dpi, en gebeurt tracking met maximaal 533cm per seconde. Het gewicht is 111 gram.

De nieuwe muis wordt verkocht voor 140 dollar, omgerekend ongeveer 129 euro, en geleverd in mei of juni. Overigens komt er ook een variant met draad in de winkels te liggen, en die wordt mogelijk nog deze maand in de verkoop gedaan. Voor de bedrade Lancehead moet 80 dollar worden neergeteld, ofwel ongeveer 73 euro.

Eerder bracht Razer de Ourobouros-muis uit, die eveneens verkrijgbaar is in een draadloze variant, en ook bedoeld is voor gaming. Met de Lancehead moeten de prestaties echter nog beter worden: volgens Razer moet de muis namelijk 'perfect lag-vrij' zijn.