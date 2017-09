Razer introduceert Basilisk-muis voor fps-games

Razer heeft een nieuwe muis voor gamers aan zijn assortiment toegevoegd. Met de Basilisk richt het bedrijf zich met name op gebruik in combinatie met shooters. De muis bevat onder andere een verwisselbare handgreep en een sensor met nauwkeurigheid van 16.000-dpi.

Razer gebruikt voor de Basilisk dezelfde 5G-sensor die het ook hanteert voor de Razer DeathAdder Elite en Razer Lancehead Tournament Edition. De handgreep is verwisselbaar en programmeerbaar. Standaard is deze te gebruiken om de dpi te verlagen maar er zijn ook instellingen voor bijvoorbeeld het oppikken van items. Razer levert handgrepen met twee verschillende lengtes en er is een duimstuk van rubber voor gebruik zonder handgreep.

De weerstand van het scrollwiel is met een draaiknop aan de onderkant aan te passen Daarnaast bevat de muis mechanische switches die voor een lange levensduur moeten zorgen. De Basilisk heeft afmetingen van 124x75x43mm en een gewicht van 107 gram, waarbij de kabel niet is meegerekend. Tenslotte is er rgb-verlichting met ondersteuning voor Razers Chroma, waarmee de kleuren van de leds zijn aan te passen.