Razer komt met kleine draadloze Atheris-muis voor gamelaptops

Razer heeft de Atheris uitgebracht, een compacte draadloze muis die volgens de fabrikant bedoeld is voor laptopgebruikers en ook geschikt is voor gaming. De muis kan verbonden worden met een 2,4Ghz-ontvanger of via bluetooth en kost 60 euro.

De Razer Atheris is zowel door links- als rechtshandigen te gebruiken en voorzien van een 7200dpi-sensor. Volgens de fabrikant werkt de muis meer dan driehonderd uur lang zonder dat de twee aa-batterijen vervangen hoeven te worden. Voor de draadloze verbinding via 2,4GHz maakt Razer gebruik van zijn eigen protocol en daarvoor is een ontvangertje meegeleverd. De muis kan ook met bluetooth gekoppeld worden aan een laptop.

Razer richt de Atheris-muis op gebruikers die zowel productief willen zijn op een laptop als mobiel willen gamen. Aan de linkerkant zijn twee knoppen aanwezig die met de duim te bedienen zijn. De muis is 99,7mm lang, 62,8mm breed en 34,1mm hoog. Het gewicht is 66 gram, zonder batterijen. Razer verkoopt de muis in zijn eigen webwinkel voor 60 euro.