Razer onthult nieuwe officieel gelicentieerde Xbox One-controller

Razer heeft de Wolverine Ultimate onthuld, een officieel gelicentieerde controller voor de Xbox One en pc die tracht nog meer de meest enthousiaste gamers aan te spreken dan Microsofts eigen Elite Controller dat nu al doet.

De Wolverine Ultimate heeft twee verschillende soorten d-pads en drie soorten thumbsticks, om ervoor te zorgen dat de controller past bij zo veel mogelijk verschillende speelstijlen. Daarnaast zijn er twee extra bumpers aan de achterkant en vier extra triggers die allemaal geremapped kunnen worden. Ook is er een hair trigger-modus waarbij de triggers eerder geactiveerd worden en een trigger stop die moet helpen met snel vuren.

Volgens Razer is dit de eerste Xbox One-controller die eigenaren van de console voorstelt aan Razers Chroma-lichtsysteem. Dat zit ditmaal in de led-strip rondom het Xbox One-logo aan de bovenkant. Deze strip kan 16,8 miljoen verschillende kleuren weergeven en gebruikers kunnen niet alleen deze kleuren zelf instellen, maar ook de stijl van overgangen tussen de verschillende kleuren kiezen. De technologie zit al langer in bijvoorbeeld pc-accesoires van het bedrijf. Het systeem valt in te stellen met de Razer Synapse-app voor de Xbox One.

Razer stelt dat de usb-kabel van de Wolverine Ultimate los te koppelen is, maar zegt verder niet expliciet dat de controller ook draadloze verbindingen ondersteunt. Het is dus nog niet met zekerheid te zeggen of de controller ook echt draadloos werkt. De controller moet in september verkrijgbaar zijn voor 180 euro, zo schrijft onder andere Engadget.