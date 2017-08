The New York Times: nieuwe iPhone met oledscherm kost 'rond de 999 dollar'

Volgens een artikel van The New York Times gaat het nieuwe ontwerp iPhone, uitgerust met een bijna randloos oledscherm, 'rond de 999 dollar kosten'. Dat meldt de krant op basis van bronnen die kennis hebben gemaakt met het toestel, maar officieel niets mogen zeggen.

Wat voor een uitvoering van het nieuwe ontwerp klanten zouden krijgen voor dat geld, wordt niet gemeld in het stuk. De prijzen voor dezelfde iPhone kunnen uiteenlopen wanneer verschillende varianten met elkaar vergeleken worden. Zo kost de 32GB iPhone 7 momenteel 909 euro terwijl het model met 256GB opslagruimte 1129 euro kost.

De geruchten doen al langer de ronde dat Apple naast een opvolger van de iPhone 7 en 7 Plus ook een nieuw, wat meer vooruitstrevend ontwerp zal onthullen. Hierbij is vrijwel de gehele voorkant bedekt door een oledscherm, met een zwarte strook aan de bovenkant waarin ruimte is voor de frontcamera en speaker. Ook zou het toestel met behulp van een infraroodcamera beter en sneller gezichten kunnen herkennen ten doel van ontgrendeling.

Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn nieuwe toestellen in september onthullen, zoals het dat in voorgaande jaren ook vaak heeft gedaan. Op donderdag kwam naar buiten dat Apple aan mobiele providers zou hebben gemeld dat dit jaar de onthulling op 12 september gehouden zou worden.

Mockup van hoe de komende iPhones eruit zouden kunnen zien. Bron: iDropNews