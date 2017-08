Google maakt webclient voor chatdienst Allo beschikbaar

Google heeft een webclient voor chatdienst Allo uitgebracht. Voorlopig werkt deze alleen in combinatie met de Allo-app voor Android. Daarnaast werkt de browserversie alleen in Googles eigen Chrome-browser.

Of Google plannen heeft om de webclient van Allo ook in andere browsers beschikbaar te maken, is niet bekend. Om de webversie te gebruiken moeten gebruikers de nieuwste versie van de Allo-app voor Android geïnstalleerd hebben. Die is afgelopen maandag uitgebracht in de Play Store.

Na het bezoeken van de Allo-webpagina moeten gebruikers een qr-code inscannen en vervolgens is het mogelijk om de chatdienst in de browser te gebruiken. Ook kan er met de Google Assistant gepraat worden vanuit de browser.

In februari maakte Google al bekend dat er een webclient voor Allo zou komen en ruim een maand geleden zei het bedrijf dat de browserversie binnen enkele weken zou komen. Wanneer gebruikers van Allo op de iPhone gebruik kunnen maken van de browserversie, is nog niet duidelijk.