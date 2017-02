Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 24 februari 2017 09:05, 24 reacties • Feedback

Google werkt eraan om zijn chatdienst Allo naar de browser te brengen. Momenteel is de dienst alleen als app voor mobiele platformen beschikbaar. De Assistent zal ook in de browserversie beschikbaar zijn.

De vice-president van Google Communications Products, Nick Fox, geeft op Twitter een sneak preview van Allo voor browsers, zonder verdere details over de variant te geven. Uit het screenshot is in ieder geval op te maken dat de Google Assistent is op te roepen in chats.

Die persoonlijke assistent is de belangrijkste functionaliteiten van Allo. Google introduceerde Allo vorig jaar september, om de concurrentie met onder andere WhatsApp aan te gaan. De afwezigheid van voip-functionaliteit en een webclient noemde Tweakers toen als minpunten voor de dienst.