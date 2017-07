Google laat bedrijven met klanten praten via Allo of sms

Google heeft het mogelijk gemaakt voor bedrijven om via sms of chatdienst Allo met klanten te praten. In hun My Business-pagina kunnen bedrijven een telefoonnummer instellen waarop zij te bereiken zijn, waardoor de klant zelf dus het contact moet opzetten.

Search Engine Land rapporteerde de komst van de nieuwe functionaliteit, waarna een woordvoerder van Google dit bevestigde. Vooralsnog lijkt het kunnen chatten met klanten via sms of Allo echter alleen voor Amerikaanse bedrijven mogelijk gemaakt worden, en het is nog onduidelijk wanneer Europa ondersteuning krijgt.

Door een telefoonnummer in te stellen op de bedrijfspagina binnen de Google-omgeving en de chatfunctie aan te zetten, krijgen klanten de mogelijkheid om contact op te nemen. Om via Allo te chatten moet eerst een sms worden verstuurd naar een proxy-nummer. Google zorgt vervolgens dat het bericht bij het juiste bedrijf terechtkomt, waarbij het bedrijf ervoor kan kiezen of dit via sms of Allo gebeurt.

Google had al bevestigd dat het werkte aan een chatfunctie voor bedrijven en klanten binnen Allo. Overigens moet er binnenkort ook een desktopversie van de chatapp uitkomen.