Russische Sojoez-raket brengt 73 satellieten in baan om aarde

Een Russische Sojoez-raket heeft met een lancering maar liefst 73 verschillende satellieten in een baan om de aarde gebracht. De grootste bijdrage deed een Amerikaans bedrijf met de naam Planet, die verantwoordelijk is voor 48 van de 73 satellieten.

De Sojoez steeg op vanaf een lanceerplatform op Bajkonoer, zo meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. Het primaire doel van de missie was de observatiesatelliet Kanopus-V-IK in een baan om de aarde te brengen. Daarmee moeten bosbranden beter te detecteren zijn. Omdat er meer ruimte was in de capsule konden nog eens 72 andere satellieten mee. Sommigen daarvan waren overigens zo klein als een schoenendoos.

Planet, een bedrijf uit het Amerikaanse Californië, deed een duit in het zakje door 48 satellieten mee te sturen in de Russische raket. Het Amerikaanse bedrijf is opgericht door voormalige NASA-medewerkers en zet zich in voor het maken van beelden van de aarde om ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen. Om alle satellieten in een goede positie om de aarde te brengen moest de Sojoez drie verschillende banen kiezen.

De lancering van 73 satellieten is niet de grootste missie ooit. Een Indiase raket stuurde eerder dit jaar maar liefst 104 satellieten de ruimte in. Overigens was Planet daar ook weer ruim vertegenwoordigd, met 88 satellieten.