D66 stelt Kamervragen over online beschikbaarheid hd-beelden NPO

De D66 heeft Kamervragen gesteld over NPO Start Plus, de betaaldienst van de publieke omroep. Zo wil de partij onder andere weten waarom sommige beelden niet algemeen beschikbaar zijn, maar ook waarom alleen bij de betaalversie hd-beelden beschikbaar worden gemaakt.

Daarbij wil D66 ook weten wat het zou kosten als hd-beelden voor alle gebruikers van NPO Start beschikbaar gemaakt zouden worden. Namens D66 stelde Kamerlid Jan Paternotte de Kamervragen aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Paternotte wil van de staatssecretaris weten op welke wijze het niet beschikbaar stellen van hd-beelden aan niet-betalende gebruikers is te verdedigen.

Dekker moet onder meer beantwoorden of de servercapaciteit voor het beschikbaar stellen van hd-beelden voor iedereen aanzienlijk meer kost dan het in stand houden van de infrastructuur voor de betaalde versie van NPO Start, met de naam NPO Start Plus. Daarmee lijkt Paternotte te suggereren dat hd-beelden voor iedereen beschikbaar moeten komen. Eerder liet een woordvoerder van de NPO al weten dat het vragen van een maandelijkse vergoeding vooral samenhangt met rechtenkwesties, en dat het aanbieden van de stream in hd-kwaliteit slechts een kleine kostenstijging met zich meebrengt.

Over de beeldkwaliteit bij de onlinedienst van de publieke omroep is al geruime tijd veel te doen, vooral vanwege de lage resolutie en bitrate. Zo werd lange tijd een maximale beeldkwaliteit van 342p geboden. Eerder deze maand verhoogde de NPO de beeldkwaliteit naar 570p, en kondigde daarbij ook NPO Start Plus aan. Gebruikers kunnen voor 2,95 euro per maand programma's van de publieke zenders tot een jaar na de uitzending in hd-kwaliteit bekijken.