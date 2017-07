Google begint met uitfasering van sms bij tweetrapsauthenticatie

Google heeft bekendgemaakt dat het personen die gebruikmaken van tweetrapsauthenticatie via sms gaat uitnodigen voor een alternatief. Daarbij kunnen gebruikers een inlogpoging via hun smartphone goedkeuren of blokkeren na een notificatie.

Gebruikers zullen in de komende weken een uitnodiging te zien krijgen om van het alternatief gebruik te maken. Vervolgens kunnen ze kiezen om de methode te blijven gebruiken of om terug te keren naar een verificatiecode via sms. Kiezen ze voor die laatste optie, dan krijgen zij zes maanden later opnieuw een uitnodiging. De alternatieve verificatiemethode toont een notificatie op het scherm van een smartphone waarin wordt gevraagd of de gebruiker zojuist een poging heeft gedaan om in te loggen.

Vervolgens is het mogelijk om het verzoek te bevestigen of om het te blokkeren. Volgens Google is het voordeel dat hierbij gebruik wordt gemaakt van een versleutelde verbinding en dat personen meer details over de inlogpoging kunnen zien, zoals het apparaat en de locatie. Volgens de zoekgigant is sms onveilig, omdat de berichten en eenmalige codes vatbaar zijn voor phishing. Google gaf eerder al aan te werken aan manieren om deze manier van gegevensdiefstal te voorkomen.

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, oftewel NIST, schreef een jaar geleden dat het sms ongeschikt acht voor tweetrapsauthenticatie. Volgens Google wordt de uitnodiging alleen getoond aan mensen die hun account nu op deze manier beveiligen. Personen die daarvoor een hardwaresleutel gebruiken, krijgen geen uitnodiging. Voor iOS-gebruikers geldt dat de Search-app geïnstalleerd dient te zijn. Google introduceerde de mobiele goedkeuringen voor authenticatie ongeveer een jaar geleden.