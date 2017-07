Nederlandse studio achter vr-game Landfall krijgt investering van 1 miljoen euro

De Nederlandse studio Force Field VR heeft een investering van 1 miljoen dollar ontvangen voor het ontwikkelen van vr-titels. Het bedrijf bracht in februari de shooter Landfall uit voor de Oculus Rift en zegt dat meer games moeten volgen.

Volgens medeoprichter en ceo Arthur Houtman zijn er momenteel zes titels waarvan de ontwikkeling bijna is afgesloten. Details over de titels maakt Houtman niet bekend. Hij stelt dat het bedrijf zich in de komende jaren in twee richtingen verder wil ontwikkelen. Zo wil het zich richten op het maken van 'high-end locatiegebonden vr' en op het maken van 'vr voor thuis'.

De studio is vorig jaar ontstaan uit de fusie van Force Field en het destijds eveneens in Amsterdam gevestigde Vanguard Games. Bij de samenvoeging van de bedrijven maakten zij bekend zich in de toekomst uitsluitend te willen richten op de ontwikkeling van vr- en ar-games.

Force Field bracht in februari de shooter Landfall uit, die is gemaakt voor de Oculus Rift. De game is dan ook gemaakt in opdracht van de Amerikaanse Facebook-dochter. Daarnaast is de studio verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Samsung Gear VR-game Term1nal, die in februari werd aangekondigd. Deze game, die draait om een hacker, is in mei uitgekomen.