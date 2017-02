Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 februari 2017 17:55, 9 reacties • Feedback

De Nederlandse vr-studio Force Field heeft dinsdag zijn game Landfall uitgebracht voor de Oculus Rift. Het spel kost 29,99 euro in de Oculus Store. Spelers bekijken het slagveld in derde persoon van bovenaf, maar kunnen ook overschakelen naar de eerste persoon.

De tactical action shooter is zowel singleplayer, multiplayer als co-op te spelen. De game is gemaakt in opdracht van Oculus en exclusief te spelen op de Rift-headset. Het spel maakt gebruik van de reguliere controller en niet van de Oculus Touch-controllers. De makers hebben daar naar eigen zeggen voor gekozen zodat het spel comfortabel vanuit een zittende positie gedurende meerdere uren gespeeld kan worden.

Bij de aankondiging van het spel in oktober vorig jaar, gaf Oculus aan hoge verwachtingen te hebben van de game. Landfall is de eerste vr-game van Force Field voor de Rift, maar het Nederlandse bedrijf zal meer producten voor Oculus ontwikkelen.

De Nederlandse vr-studio Force Field is gevestigd in Amsterdam en Eindhoven en heeft 75 medewerkers. In april werd gamestudio Vanguard Games onderdeel van Force Field. Vanguard maakte eerder in opdracht van Microsoft de game Halo: Spartan Assault.