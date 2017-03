Door Julian Huijbregts, vrijdag 10 maart 2017 10:49, 17 reacties • Feedback

Submitter: RoofTurkey

Indiestudio Twirlbound uit Breda zamelt op Kickstarter geld in voor Pine. De game speelt zich af op een eiland met een ecologie die zich aan de speler aanpast. Ook vijanden passen zich aan de gedragingen van de speler aan.

De zes ontwikkelaars gebruiken naar eigen zeggen kunstmatige intelligentie en machine-learning om patronen van de speler te herkennen. Vijanden in de game worden bijvoorbeeld agressiever als een speler defensief speelt. Als een speler steeds aanvallen ontwijkt, worden de vijanden sneller om daar op in te spelen.

Pine speelt zich af op een eiland tijdens een 'alternatieve evolutie', waarbij de mens niet boven aan de voedselketen staat. De ontwikkelaars willen een speelwereld creëren die leeft, met een ecologie die bestaat uit verschillende gebieden, waaronder moerassen, bossen en bergen die ook daadwerkelijk veranderen.

Volgens de makers is de grafische stijl geïnspireerd op games als Zelda en Fable. Wat gameplay betreft keken ze naar het Nemesis-systeem van Shadow of Mordor en de snelle moves in Bloodbourne. De game heeft een lineaire verhaallijn, maar het is de bedoeling dat de wezens en de spelwereld zich aanpassen aan de gedragingen van de speler.

Momenteel is er een prealfaversie van het spel en de studio heeft die al door duizenden spelers laten testen. De ontwikkelaars gebruiken de Unity-engine voor het spel. Eind vorig jaar kreeg het team met het spel een Unity Award in de categorie studentenprojecten.

Met de crowdfundingcampagne wil Twirlbound 100.000 euro ophalen. Het team heeft daarvoor een maand de tijd. Door het project met minimaal 15 euro te steunen, krijgen backers een digitale kopie van het spel zodra het gereed is. Een releasedatum is nog niet bekend, maar de ontwikkelaars houden november 2018 aan als schatting. De game zal eerst op de pc uitkomen, maar later willen de makers ook met versies voor de PS4, Xbox One en Nintendo Switch komen.