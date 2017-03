Door Julian Huijbregts, vrijdag 10 maart 2017 11:14, 1 reactie • Feedback

Mission:ISS is uitgebracht voor de Oculus Rift en Touch-controllers. Onder andere de Amerikaanse en Europese ruimtevaartorganisaties NASA en ESA hebben meegewerkt aan het maken maken van de virtualrealityversie van het internationale ruimtestation ISS.

Volgens de makers is Mission:ISS een representatieve weergave van het internationale ruimtestation. De vr-simulatie is gratis te downloaden en dient gespeeld te worden met de Oculus Rift-headset en de Touch-controllers. Het is mogelijk om het ruimtestation van binnen te verkennen, maar er kunnen ook ruimtewandelingen gemaakt worden. De ontwikkelaars van de vr-ervaring hebben astronauten geraadpleegd die daadwerkelijk in het internationale ruimtestation zijn geweest.

Verder maakt Oculus bekend dat het een Rift-headset aan de Franse ruimtevaartorganisatie CNES heeft gegeven en dat de vr-bril meegenomen zal worden naar het ISS. De vr-headset zal daar gebruikt worden om de effecten van gewichtsloosheid op ruimtelijk inzicht en evenwicht te meten. Daarvoor wordt speciale software gebruikt die is ontwikkeld door ruimtevaartorganisaties.