woensdag 1 maart 2017

Oculus heeft de prijzen van de Rift-headset en de Touch-controller elk met 100 dollar verlaagt. Daarmee kost de bundeling in de VS nu 598 dollar in plaats van 798 dollar. De prijsverlaging moet de verkoop een stimulans geven. Ook is de gratis game Robo Recall van Epic Games verschenen.

Oculus schuift met name de bundeling van Rift en Touch naar voren bij de aankondiging, maar de prijsverlaging geldt ook voor de losse verkoop. Daarnaast is de prijs van de extra camera voor roomscale tracking verlaagd, van 79 naar 59 dollar.

De verlaging van de prijs volgt op marktonderzoek van SuperData Research dat er inmiddels 243.000 stuks van de Oculus Rift en 420.000 exemplaren van de HTC Vive zijn verkocht. Jason Rubin, vice-president content bij Oculus, zegt tegen Polygon dat consumenten de prijs als voornaamste struikelblok ervaren. De combinatie van Rift-bril, Touch-controllers en additionele sensor kwam in de VS uit op een totaalprijs van 880 dollar, die voor de Vive, waarbij die onderdelen standaard gebundeld zijn, is 800 dollar

Tegelijk met de aankondiging maakt Oculus bekend dat de Rift-exclusive Robo Recall van Epic Games is verschenen. Dit spel vereist bezit van de Touch en is dan gratis te spelen.