Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 16:01, 6 reacties • Feedback

HTC heeft code op GitHub gezet, waarmee ontwikkelaars apps kunnen maken die het hele lichaam kunnen tonen in virtual reality. De code maakt gebruik van meerdere Vive Trackers, accessoires voor de Vive die onlangs in de verkoop zijn gegaan.

Voor het bijhouden van het bovenlichaam gebruikt de code op GitHub de controllers in de handen en de headset, terwijl het bijhouden van de positie van het onderlichaam gebeurt met een tracker op elke voet en eentje om de heupen. De positie van de knieën is daarmee onbekend, maar omdat die vaak overeenkomt met die van de voeten, kunnen ontwikkelaars dat gokken.

HTC hoopt dat met de code gamemakers in staat zijn het hele lichaam van een speler in virtual reality weer te geven om zo een realistische weergave mogelijk te maken en er een overtuigender ervaring van te bieden. Het is onbekend of er ontwikkelaars aan de slag gaan met de code.

De fabrikant had eerder al een demo gegeven van het bijhouden van de positie van het lichaam via de objecttrackers. De trackers zijn sinds kort te koop en kosten 120 euro per stuk.

